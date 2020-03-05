Один із лідерів Першої ліги відмовився від виходу в УПЛ – президент клубу назвав причину

Президент Агробізнеса Олег Собуцький заявив, що клуб з Підволочиська не буде виступати в УПЛ навіть якщо посяде одне з трьох перших місць у поточному розіграші Першої ліги.

"Яке б місце ми не зайняли, – перше, друге або, як ставили завдання перед початком цього сезону, не нижче шостого, – ми в цьому році не йдемо у Прем'єр-лігу, тому що ми ще не створили базу. У нас на сьогодні стадіон не готовий до матчів в УПЛ. Якби стадіон був готовий, то ми, звичайно, могли б говорити про підвищення в класі.

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Ми повинні грати на домашній арені, перед своїми глядачами. А домашня арена в цьому році ще не готова. Тому на сьогодні такої мети у нас немає. Навіть якщо ми займемо перше, друге, третє місця. Все одно комусь цим місцем, згідно з регламентом і спортивним принципом, поступимося", – цитує Собуцького офіційний сайт Агробізнеса.

Зазначимо, що команда наразі посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера, львівського Руха, лише на 2 очки.

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