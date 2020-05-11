"Серед претендентів на УПЛ нема шахтарських донорів": Поворознюк пояснив, чому Палкіна влаштовує "кишеньковий" чемпіонат

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, чому Шахтар виступає проти розширення української Прем'єр-ліги до 14 клубів.

"Ми дотримуємося всіх критеріїв і вказівок, які будуть давати УАФ і ПФЛ. Що стосується того, коли ми можемо вийти – та хоч завтра. Дайте тільки добро, щоб ми виконали всі умови і протоколи. Ми готові грати. Якщо розставляти всі крапки над "i", то мені здається, що коронавірус став лише приводом. Робиться все, щоб чемпіонат не догрався. Щоб все залишилося так, як є, щоб в УПЛ залишилися 12 команд.

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Ви ж розумієте, хто цього хоче – Шахтар. Чому? Тому що сьогодні його все влаштовує: 12 команд, кишеньковий чемпіонат, єдиного пулу не буде, тому що 6 на 6. Зараз в УПЛ заходять 3 команди. А хто претенденти? Рух, Волинь, Інгулець і Минай. За кого вони будуть голосувати при виборі каналу для єдиного пулу – за ТК "Футбол" чи "плюси"? Ось тому вони всі й трясуться. Серед них немає "шахтарівських" донорів. Були б донори типу Маріуполя, вони були б за 16 команд", – сказав Поворознюк у коментарі YouTube-каналу Інгульця.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін запропонував не розширювати УПЛ до 14 команд, як це прописано в регламенті, а залишити поточну кількість учасників чемпіонату.

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