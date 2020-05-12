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"С одними им нужно будет упереться, под других лечь": Поворознюк обвинил Агробизнес в желании заработать легкие деньги

12:42 45 Читати українською
"С одними им нужно будет упереться, под других лечь": Поворознюк обвинил Агробизнес в желании заработать легкие деньги
Агробизнес – Ингулец / Фото из открытых источников

Скандальный владелец Ингульца Александр Поворознюк требует чесной борьбы за путевку в УПЛ.

"Чемпионат нужно доиграть тем командам, которые подали документы на аттестацию в УПЛ. Это шесть команд. Мы прекрасно понимаем, почему здесь хочет быть Агробизнес – они просто хотят заработать денег.

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Команда хочет участвовать без задач. Они не стремятся в Высшую лигу, а хотят просто играть. С одними им нужно будет упереться, под других лечь и получить за это деньги. Это будет неправильно. Я за то, чтобы шесть команд Первой лиги сыграли один круг, можно в одном городе, и честно поборолись за путевку в УПЛ", – сказал Поворознюк в комментарии YouTube-каналу Ингульца.

Напомним, на путевку в УПЛ претендуют сразу четыре представителя Первой лиги – Рух, Волынь, Минай и Ингулец. Президент Агробизнеса Олег Собуцкий еще в начале марта заявил, что клуб из Волочиска не будет выступать в УПЛ, даже если займет одно из трех первых мест в текущем розыгрыше Первой лиги, поскольку команда не имеет собственного стадиона и инфраструктуры.

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УПЛ Первая лига Аттестация клубов УПЛ Ингулец Ингулец футбольные финансы Александр Поворознюк Агробизнес Агробизнес
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