З нового кодексу етики ФІФА зникло поняття "корупція", натомість з'явилось "дифамація"

ФІФА оновила свій кодекс етики, звідки зникло поняття "корупція". Але тепер організація отримала право відсторонювати людей від футболу за наклеп.

ФІФА змінила свій кодекс етики, повідомляє Associated Press.

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З нової версії документа зникло поняття "корупція". Рішення змінити кодекс приймалось під час таємних розмов чиновників організації.

При цьому з'явилось поняття "дифамація". Це означає, що ФІФА має право дискваліфікувати людину за наклеп на адресу організації.

Також зменшене покарання за хабарництво, незаконне привласнення коштів та маніпуляції футбольними матчами – строк скоротили до 10 років, тоді як раніше дата злочину не мала значення для покарання.

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Нагадаємо, в 2015 році ФІФА почали підозрювати в корупції під час передачі Росії та Катару прав на проведення чемпіонатів світу 2018 та 2022 років відповідно. Варто зазначити, що наступний Мундіаль відбудеться не з червня по липень, як було завжди, а з листопада по грудень.