Из нового кодекса этики ФИФА исчезло понятие "коррупция", зато появилось "диффамация"

ФИФА обновила свой кодекс этики, откуда исчезло понятие "коррупция". Но теперь организация получила право отстранять людей от футбола за клевету.

ФИФА изменила свой кодекс этики, сообщает Associated Press.

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Из новой версии документа исчезло понятие "коррупция". Решение изменить кодекс принималось во время тайных разговоров чиновников организации.

При этом появилось понятие "диффамация". Это означает, что ФИФА имеет право дисквалифицировать человека за клевету в адрес организации.

Также уменьшено наказание за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции футбольными матчами – срок сократили до 10 лет, тогда как ранее дата преступления не имела значения для наказания.

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Напомним, в 2015 году ФИФА начали подозревать в коррупции при передаче России и Катару прав на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 соответственно. Стоит отметить, что следующий Мундиаль произойдет не с июня по июль, как было всегда, а с ноября по декабрь.