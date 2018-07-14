"Слава Україні-2": Віда уникнув покарання від ФІФА за другий відеоролик після перемоги над Росією

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда не буде покараний ФІФА за друге відео, на якому екс-захисник Динамо підтримав Україну.

ФІФА вирішила не карати Домагоя Віду за друге відео зі словами "Слава Україні". Дисциплінарний комітет організації встановив, що відео з'явилось ще до винесення попередження Віді за перший відеоролик, а тому ФІФА не побачила додаткових порушень у діях хорвата, інформує журналіст BBC Річард Конвей.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.