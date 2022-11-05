Футбольний агент В'ячеслав Заховайло переконаний, що лише серйозні фінансові вливання і зміни у складі зможуть допомогти київській команді.

"Щоб підняти рівень гри Динамо на новий щабель, у команду треба інвестувати 50-70 мільйонів євро, втім і цього може виявитись замало. Бо з нинішнього складу взяти більше неможливо.

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Гравці Динамо знизили вимоги до себе, навіть лідера Циганкова важко впізнати. Команда помиляється у захисті, не може зв’язати кілька конструктивних передач, програє у власному штрафному майданчику. Водночас погляньте, як діє Шахтар. Організація атакувальних дій у них неймовірна. У Динамо так не вміють", – цитує Заховайла видання Експрес.

Нагадаємо, кияни спромоглись набрати лише одне очко у 6-ти матчах групового етапу Ліги Європи і посіли у своєму квартеті останню сходинку, пропустивши вперед турецький Фенербахче, французький Ренн та кіпрський АЕК. У турнірній таблиці УПЛ після 10-ти турів Динамо йде дев'ятим, маючи у своєму активі 13 очок.

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