Футбольный агент Вячеслав Заховайло убежден, что только серьезные финансовые вливания и изменения в составе могут помочь киевской команде.

"Чтобы поднять уровень игры Динамо на новую ступеньку, в команду нужно инвестировать 50-70 миллионов евро, впрочем и этого может оказаться маловато. Потому что с нынешнего состава взять больше невозможно.

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Игроки Динамо снизили требования к себе, даже лидера Цыганкова трудно узнать. Команда ошибается в защите, не может связать несколько конструктивных передач, проигрывает в собственной штрафной. В то же время, посмотрите, как действует Шахтер. Организация атакующих действий у них невероятная. В Динамо так не умеют", – цитирует Заховайло издание Експрес.

Напомним, киевляне смогли набрать лишь одно очко в 6-ти матчах группового этапа Лиги Европы и заняли в своем квартете последнюю строчку, пропустив вперед турецкий Фенербахче, французский Ренн и кипрский АЕК. В турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров Динамо идет девятым, имея в своем активе 13 очков.

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