Останній шанс команди Луческу завоювати першу перемогу на груповому етапі Ліги Європи 2022/23. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартував о 22:00. Кияни набрали лише 1 бал за попередні 5 турів, тому вилетіли з єврокубків, б'ючись лише за престиж. Стамбульці заочно змагаються з Ренном, який приймає АЕК, за 1 місце. Туркам потрібно було виграти з не меншою різницею, ніж французам, аби втримати лідерство і посів у плей-офф турніру.

Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу ЛЄ

Українці почали активніше. На 25 секунді заробили кутовий без продовження. Циганков кілька разів не дуже вдало діяв, відпускаючи м'ячі на радість шумним фанатам, які прибули з Туреччини. Перший же удар пропустили кияни. Арда Гюлер на 5 хвилині подав з правого флангу. Аттіла Салай, який забивав Динамо ще у кваліфікації Ліги чемпіонів, переграв у повітрі Тимчика і Шепелєва, але не влучив. Угорський захисник не поцілив, але анонсував подальший перебіг подій. Хорошу динаміку дає Тимчик зміщенням у центр, Буяльський продовжує в напрямку Бєсєдіна. Пас перехоплює Осаї-Самуель, однак скидає ідеально на Ваната. Навіть Луческу схопився за обличчя, як там не влучив форвард, який забивав у всіх 4 матчах сезону, коли потрапляв у стартовий склад.

Динамо – Фенербахче – 0:2 – відео голів та огляд поєдинку Ліги Європи

Тимчик ще й біля своїх воріт класно відпрацював. Заблокував Сашко небезпечний удар Еннера Валенсії з 15 метрів. А ось і подарунок супернику. Бущан, який вийшов уперше за 11 матчів, чомусь поліз до лінії штрафного і врізався у свого ж Попова та Валенсію. Шепелєв програв підбирання, тож Гюлер забив у порожні ворота. VAR перевірив і, на жаль, не знайшов офсайду. На якісь міліметри затримався Попов. Дивовижний тайм як символ цієї єврокампанії. Динамо загубило найкращий момент. Турки лише тричі пробивали за 30 хвилин, і ці моменти сумарно потягнули на менший xG (0,14), ніж удар Ваната (0,17).

Вівчаренко на 34 хвилині проявив неабияку солідарність з тими численними захисниками київського клубу, які привозили голи в дикому стилі. Лівий фулбек необачно скинув головою на Забарного, того випередив Валенсія. Еннер обіграв Бущана, але не влучив у порожні ворота з гострого кута. Ще одна помилка Бущана на виході. Пощастило, що в Азіза не вийшов удар після подачі кутового. Забарний так вибивав, що влучив у суперника - снаряд рикошетом ледь не опустився убік воріт. Ванат кількома непоганими ривками протягував м'яч до штрафного, а далі губився у передачах.

Arda Güler (17) vs. Dynamo Kyiv:



️ 64 minutes

️ 1 goal

️ 1 assist

2 key passes

5/5 long balls

2/3 dribbles won

️ 6 duels won

2/2 tackles won

2 interceptions



This kid is special. Stats don’t do it justice. Watching him does. pic.twitter.com/jQgmW6RdVd — Football Wonderkids (@fbwonderkids) November 3, 2022

Спочатку дозволили "канаркам" проти через пас у штрафний, а потім Забарний, якого Валенсія вже ніби відіграв, самовіддано заблокував простріл. На другій компенсованій хвилині Київ пропускає вдруге. Батшуаї наїхав на Забарного, поштовхалися в дуелі поглядів. Бельгійцю не сподобалося, що Ілля щільно грав з ним на кутовому. Суддя зробив зауваження Попову, який так само різко відштовхнув руку Азіза. Недаремно так нервували. Подача саме цього стандарту завершилася ударом Вілліана Арао, який випередив Ваната на другому поверсі.

Динамо так і залишилося з 1 ударом за 45 хвилин. Та й той став наслідком подарунка суперника. Не сказати б, що стамбульці створили щось особливе. Однак команда Жезуса хоча б показала, що вміє елементарне: подати у штрафний і виграти верхову боротьбу. На жаль, зараз цього все ще достатньо, аби вести у рахунку проти Динамо. Цікаво, що для бразильського опорника Арао, який до того відзначався лише 3 асистами у Суперлізі Туреччини, це перший гол за Фенер.

Гюлер також забив уперше, але в єврокубках. Це ще одна 17-річна дитина, яка забиває Динамо в цій ЛЄ. Арда надихнувся прикладом Дезіре Дуе з Ренна, але розвинув успіх. Турецька №10 ще й гольовий пас з кутового віддав. Рекорд єврокубкового сезону 2022/23 – випередив зірку Борусії Дортмунд Джуда Беллінгема як наймолодший автор подібного досягнення.

У перерві Гармаш і Кабаєв замінили Шепелєва та Бєсєдіна. Ну, хоч щось для статистики. На 49 хвилині масований штурм штрафного Фенера на стандарті завершився заблокованим пострілом Кабаєва і неточним добиванням Циганкова. Цікаво, що в обох випадках головою під удар скидали центральні захисники (Попов, а потім Забарний). Гармаш заводить гру. Для початку гострий пас за спини - Ванат уже вдруге мінімально не встигає через своєчасний вихід голкіпера. Згодом Денис заробив жовту, виконавши накладку.

Черговий шанс Ваната. Тимчик блискуче відборовся в центрі поля. Циганков віддав уперед, Буяльський продовжив ще далі. Ванат на паузі поклав голкіпера, але з гострого кута банально не влучив. Забарний заробив дискваліфікацію на наступний сезон в єврокубках, зірвавши атаку ціною жовтої. Ще одна дуель Еннера та Іллі. Було схоже на блокування, проте хорватський суддя дав грати. Бущан виправляється. Проста розрізна передача від Арао в діру між Забарним і Поповим. Георгій ногами парирує удар Валенсії.

Емре Мор замінив Гюлера на 64 хвилині. Хлопчина 2005 року народження зробив свою справу голом плюс асистом. Циганков привозить вилучення для Забарного. Жахливий прийом у центрі поля, лінива реакція. Діра в захисті, адже Тимчик підключався в атаку, тому правий фланг залишився обрізаним. Забарний змушений був реагувати. Друга жовта і перше вилучення Іллі в єврокубках. Лінкольн зі штрафного змусив Бущана видати ефектний сейв. Сирота і Караваєв замінили Вівчаренка та Буяльського на 70-й.

Аліоскі просив пенальті за поштовх Гармаша. Рефері Дує Струкан дає нині поборотися. Діалло на 86 хвилині вийшов замість Циганкова і майже відразу пробивав через себе. З офсайду та не дуже влучно, зате ефектно. Ванат захопився боротьбою і ненароком грубо наступив на ногу своєму ж капітанові Сидорчуку. Попову заморожують спину після зіткнення з Емре Мором. Через біль Денис повернувся на поле. Грубощі Гармаша, Сидорчука і Ваната на останніх хвилинах. Пощастило, що лише одна жовта для капітана. Діалло класно розібрався у ситуації 1 проти 3. Заробив штрафний і жовту для суперника. Динамо вперше в історії завершує групову стадію Ліги Європи з 5 поразками, без перемог та останнім місцем.

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