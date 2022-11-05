"Що стосується єврокубкового виступу Динамо, то про цю тему важко говорити. Коли таке було, щоб напередодні матчу з турками у ставках на їхню перемогу коефіцієнт був 1,9, а на динамівську – 4,0. Це ж треба так не поважати Динамо, щоб так оцінювати його можливості! Дожились...

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Колись ми турків вовтузили так, що вони не знали, куди бігти! Причому, забиваючи їм то п'ять, то три м'ячі! А тепер дійшло до того, що один з наших грандів програє на умовно своєму стадіоні Фенербахче... Прикро, дуже прикро, що в історії Динамо таке відбувається. Давно такого не було, щоб у груповому турнірі єврокубкового розіграшу у шести матчах київська команда здобула лише одне очко.

Чесно кажучи, в українських уболівальників було сподівання, що динамівці хоча б наостанок у групі грюкнуть дверима. Але... Схоже, що криза у Динамо надто затягнулася. Мені, як колишньому його гравцеві, за цим гірко спостерігати. Мало того, що команда повністю провалила цей єврокубковий сезон, так ще й у чемпіонаті України виглядає блідо і непереконливо. У механізмі Динамо щось сталося, що команда не може вигравати. Так і хочеться запитати керівників: і що ж далі?" – сказав Беланов у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, кияни спромоглись набрати лише одне очко у 6-ти матчах групового етапу Ліги Європи і посіли у своєму квартеті останню сходинку, пропустивши вперед турецький Фенербахче, французький Ренн та кіпрський АЕК. У турнірній таблиці УПЛ після 10-ти турів Динамо йде дев'ятим, маючи у своєму активі 13 очок.

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