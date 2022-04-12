"Не хочу коментувати слова Леоненка. Багато хто каже, що народ Росії не винен, винний лише Путін. Я завжди відповідаю, що у нас триває війна! Наші жінки, чоловіки та діти не боялися, а з голими руками без зброї виходили та зупиняли танки. А в Росії на мітинги проти війни та Путіна могло вийти не 10 людей, а 50 тисяч.

"Це за межею цинізму": Леоненка звільнили з телеканалів Футбол за слова на захист російських спортсменів

Сумніваюсь, що їх усіх розстріляли б або заарештували. Але цього ніхто не зробив. ОМОН їх забирав, бо на вулиці виходило лише 10-20 людей. Чи треба дискваліфікувати російських спортсменів? Звісно, треба. Я вважаю, із ними взагалі не можна дружити", – поділився Сабо у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Леоненко вирішив стати на захист російських спортсменів, бо вони "бояться" потрапити до в'язниці через слова проти влади. Екс-гравцю Динамо за це вже дісталось від футбольних людей України, а пізніше його звільнили з телеканалів "Футбол".

Росія напала на Україну: адвокат росіян Леоненко відповідає на звинувачення, Ракицького чекають у збірній (LIVE)