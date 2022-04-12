"Не хочу комментировать слова Леоненко. Многие говорят, что народ России не виноват, виноват только Путин. Я всегда отвечаю, что у нас идет война! Наши женщины, мужчины и дети не боялись, а с голыми руками без оружия выходили и останавливали танки. А в России на митинги против войны и Путина могло выйти не 10 человек, а 50 тысяч.

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Сомневаюсь, что их бы всех расстреляли или арестовали. Но этого никто не сделал. ОМОН их забирал, потому что на улицы выходило всего 10-20 человек. Нужно ли дисквалифицировать российских спортсменов? Конечно, нужно. Я считаю, с ними вообще нельзя дружить", – сказал Сабо в интервью Fanday.

Напомним, Леоненко решил стать на защиту российских спортсменов, потому что они "боятся" попасть в тюрьму из-за слов против власти. Экс-игроку Динамо за это уже досталось от футбольных людей Украины, а позже его уволили с телеканалов "Футбол".

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