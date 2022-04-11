"Друзі, щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в цьому інтерв’ю, це лише його позиція.

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На тлі зігуючих спортсменів Росії, виправдовувати їхню мовчазну позицію – це за межею цинізму. Канал Футбол після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", – поділився Денисов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Віктор працював ведучим у програмі Великий футбол з вересня 2013 року. У нещодавньому інтерв'ю Леоненко заявив, що російських спортсменів не варто критикувати, оскільки в Росії за проукраїнську позицію можна потрапити до в'язниці.

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