"Ребров тоді проводив лише свій другий сезон як головний тренер, але я відразу зрозумів, що це фахівець іншого рівня, аніж ті, із якими я працював раніше.

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Коли я намагався приїздити на базу першим, то він вже був там. Коли намагався їхати останнім, він також був там. Для мене це було здивуванням. Він постійно розвивався. Впевнений, що і зараз Ребров чомусь вчиться. Хтось може сказати, що у нього в Динамо були сильні гравці, але він давав результат всюди, де б не був.

У мене найкращі спогади про роботу із Ребровим. За його каденції мені вдалося дебютувати у Лізі чемпіонів, а також я стабільно грав в УПЛ. Збулася моя дитяча мрія, за що я йому дуже вдячний", – сказав Рудько в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Артур перебував на контракті в Динамо з 2009 по 2019 роки, однак за головну команду провів лише 20 матчів (грав за дубль, а також відправлявся в оренду в Говерлу). Нині 30-річний воротар належить Металісту, але виступає за польський Лех.

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