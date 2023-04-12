"Ребров тогда проводил лишь свой второй сезон как главный тренер, но я сразу понял, что это специалист другого уровня, чем те, с которыми я работал раньше.

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Когда я пытался приезжать на базу первым, то он уже был там. Когда пытался ехать последним, он также был там. Для меня это было удивлением. Он постоянно развивался. Уверен, что и сейчас Ребров чему-то учится. Кто-то может сказать, что у него в Динамо были сильные игроки, но он давал результат везде, где бы ни был.

У меня лучшие воспоминания о работе с Ребровым. При его каденции мне удалось дебютировать в Лиге чемпионов, а также я стабильно играл в УПЛ. Сбылась моя детская мечта, за что я ему очень благодарен", – сказал Рудько в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Артур находился на контракте в Динамо с 2009 по 2019 годы, однако за главную команду провел лишь 20 матчей (играл за дубль, а также отправлялся в аренду в Говерлу). Ныне 30-летний вратарь принадлежит Металлисту, но выступает за польский Лех.

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