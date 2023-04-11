Воротар Артур Рудько чекав зовсім не таких умов, коли підписував контракт з Металістом. Зараз українець виступає за Лех на правах оренди.

– Коли настав час покидати Кіпр, мало хто знав, що ви переходите саме в клуб із України. Як і коли на вас вийшов Металіст?

– Мені зателефонував Євген Красніков та запитав, чи маю я бажання доєднатися до команди. Вмовляти йому мене було непотрібно. Я був готовий хоч поплисти, хоч пішки піти. За пів року до завершення угоди із Пафосом я підписав попередній контракт з Металістом. Сказав відверто президенту клубу, що дуже хочу повернутися додому, якщо усе вийде з Металістом.

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– За іронією долі, ви домовлялися із Красніковим про контракт, коли Металіст являв собою Ferrari, що мав увірватися до УПЛ, але дуже скоро ситуація кардинально змінилася.

– Буквально відразу, як я підписав контракт, почалася повномасштабна війна, і майбутнє клубу взагалі стало незрозумілим. Я догравав на Кіпрі та постійно тримав зв’язок із керівництвом Металіста. Мені повідомили, що необхідно шукати собі якусь оренду, бо фінансування, як такого, на той момент не було. Взагалі ніхто не знав, чи розпочнеться чемпіонат.

– Що вам відомо про поточну ситуацію у Металісті?

– Я повної картини не маю. Контракт не розривав і бажання такого не маю. Поки розмовляю далі із менеджментом про якусь нову оренду за кордоном або в Україні. Особисто я хочу в Україну, але пропозицій ніяких немає. Сподіваюся, що Металіст дограє цей чемпіонат, а далі залишається сподіватися на краще. Ситуація у клубі дуже складна.

– Із ким ви безпосередньо зараз підтримуєте зв’язок щодо свого майбутнього у Металісті?

– Час від часу спілкуємося із Красніковим, бо я підписував контракт, коли він фактично був другою людиною у клубі після Ярославського, – пояснив Рудько в інтерв'ю Українському футболу.

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