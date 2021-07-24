Екс-форвард збірної України Андрій Воробей вважає, що у новому сезоні УПЛ боротьбу за золото першості будуть вести лише дві команди.

"Луческу вже вніс вагому лепту в гру і результати Динамо. У "біло-синіх" є дух переможця. Наставник перебудував гру колективу. Тепер багато що залежатиме від клубу, як він буде працювати на підсилення складу, особливо під Лігу чемпіонів. Проте в нинішньому сезоні з Луческу будуть вимагати більшого.

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У італійського тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі є матеріал, з яким можна не тільки працювати, а й домагатися результату. У "гірників" великий вибір висококласних виконавців, тому тут багато що залежатиме від самого наставника, наскільки швидко йому вдасться достукатися до гравців.

Чемпіонство, скоріше за все, знову будуть оскаржувати лише дві команди. На даний момент я не бачу конкурентів Динамо і Шахтарю на настільки довгій дистанції", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар стартує в УПЛ вже сьогодні, 24 липня, домашнім поєдинком проти Інгульця. Динамо розпочне боротьбу за медалі з другого туру матчем з Вересом (1 серпня).

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