Протягом усієї весни вболівальників підгодовували чутками про перемовини Шахтаря з Роберто Де Дзербі, однак аналогічні новини писали і про інші клуби – зокрема, на зіркового коуча претендував московський Спартак. Зрештою, "гірники" виграли битву, підписавши одного з найбільш прогресивних італійських тренерів. Респекти йому висловлює кожна легенда Серії А, а тактичні аналітики порівнюють Де Дзербі з Гвардіолою та Саррі. Європа пишається ним, але він – наш.

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Шахтар явно зачепила ганебна втрата чемпіонства у попередньому сезоні, тож керівництво не зупинилося на новому наставнику. "Гірники" влітку провели одну з найсильніших трансферних кампаній в історії УПЛ – у Сассуоло викупили 25-річного центрбека Марлона, з Аякса виписали 20-річного нападника Траоре, а з Бенфіки прийшов 23-річний вінгер Педрінью. Також з Інтернасьйоналя забрали фулбека 18-річного Вінісіуса Тобіаса, однак він приєднається до команди аж у лютому 2022 року. За цю четвірку донеччани, згідно з даними Transfermarkt, виклали 46 млн євро. Крім того, "помаранчево-чорні" залишили в своєму складі Коноплю, Бондаренка та Сікана, а Ісмаїлі нарешті відновився від травми.

До цього слід додати контракт з каналом Sportitalia від Sky на показ домашніх матчів Шахтаря, презентацію нової форми та заміну газону НСК Олімпійський (проведену в кооперації з Динамо). Словом, підготовка "гірників" до сезону вийшла фантастичною.

Не менш цікаво спостерігати за колективом і в ігровому плані. На зборах Шахтар провів 5 контрольних зустрічей – найцікавішими з них стали спаринг проти Шальке (0:0), поєдинок з "польською Аталантою" (з Ракувом, поразка 1:2) та розгром Оболоні (5:0), у якому донеччани зробили 1101 передачу (рекорд за останні 7 років). Базовою схемою у цих матчах стала 4-2-3-1, однак структура в окремих фазах гри була різною. Зокрема, у поєдинку з поляками Де Дзербі використовував побудову з низькою позицією крайніх захисників на ранній стадії атак – суперника змушували або високо пресингувати (наражаючись на обіграш 1-в-1), або залишати свободу фулбекам.

На стадії розвитку атаки фулбеки теж залишалися низько, розташовуючись у другій третині поля ближче до опорників. За ширину атаки відповідали вінгери – схоже ситуація спостерігалася і в матчі проти Оболоні. Крім того, на флангах застосовували позиційну ротацію футболістів (Корнієнко підіймався вище при зміщенні Соломона в центр), фальшиві ролі та вривання Додо в штрафний. Були і спроби грати "ромбом". Загалом, найбільше уваги Де Дзербі приділяє саме флангам – через Соломона, наприклад, пройшло 4 з 5 голів у ворота Оболоні.

Шахтар доволі сиро виглядав при виході з-під пресингу, але в цілому футбол "гірників" на зборах був цікавим. Тепер важливо якомога швидше звикнути до нових вимог та набрати форму в офіційних матчах – кваліфікація Ліги чемпіонів стартує вже за два тижні. Матч проти Інгульця здається ідеальним варіантом для початку підготовки.

Клуб із Петрового влітку провів масштабне оновлення складу, відмовившись одразу від 13 футболістів. Зокрема, команду покинули Сітчінава, Балан, Щедрий, Семенко та Кучеренко, з якими Інгулець виходив у еліту – їм на зміну прийшли Сітало, Полегенько, Опанасенко, Гальчук і Поспєлов. Очевидно, Сергій Лавриненко вирішив зробити ставку на гравців з великим досвідом матчів УПЛ. Його дійсно не вистачало у попередньому сезоні.

Найбільш цікавим фактом зі зборів став виїзд команди в Болгарію. За час підготовки до сезону петровці провели 7 спарингів, але інформації про них дуже мало – клуб не писав про стартові склади. Відомо лишень про перемоги над Колосом (2:0), Кривбасом (2:0) та Академікою (1:0), нічиї з Монтаною (2:2), ЦСКА 1948 (1:1) та Македонією ГП, також про поразки від Піріна (2:3) та Олександрії (1:2). Помітно, що результативність у підопічних Сергія Лавриненка тримається на хорошому рівні.

Загалом, підготовка Інгульця до нового чемпіонату виглядала дуже пристойно. Тепер цікаво поглянути на команду в офіційних матчах. Остання зустріч проти Шахтаря вийшла доволі сильною – петровці зазнали лишень мінімальної поразки. Сьогодні буде важче, але ще важче було б грати з "гірниками" в середині сезону.

Кадрова ситуація

Шахтарю у сьогоднішньому матчі не допоможуть травмовані Кривцов, Бондар і Фернандо, а про Мораєса варто забути до нового року – Жуніор заліковує "хрести". Не допоможуть і Хочолава, Сіпріано та Малишев – Давида продали в Копенгаген, Маркоса орендували Сьйону, а Максим покинув "гірників", роздумуючи над завершенням кар'єри.

Під сумнівом перебуває вихід Марлоса, Маркоса Антоніо та Ісмаїлі, адже вони повернулися до загальної групи буквально на днях. Навряд чи вони зараз готові до матчів УПЛ. Дискваліфікованих у складі донеччан немає.

Інгульцю точно не допоможе Лупашко, який навесні порвав "хрести". До середини осені очікувати на появу Владислава у старті не варто. Інших втрат у таборі петровців немає.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Інгулець

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Тете, Педріньо, Соломон – Траоре

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Бен Салем, Поспєлов, Опанасенко – Шишка, Запорожець – Козак, Бартуловіч, Шарай – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Очевидно, що фаворитом зустрічі виступає Шахтар, однак Інгулець здатен дати бій. У попередньому сезоні петровці завоювали статус найбільш непоступливого колективу УПЛ (11 нічиїх), причому в домашці з Динамо та в поєдинку проти Шахтаря підопічні Сергія Лавриненка виглядали пристойно. Гол у ворота "гірників" не стане несподіванкою – занадто вже багато забивала команда на зборах. Донеччани ж поки що лишень звикають до нових вимог.

Втім, тягатись з кадровим потенціалом "помаранчево-чорних" дуже важко. Шахтар на кілька порядків сильніше в тактичному, технічному та фізичному планах, та і з мотивацією проблем вже не буде – даються взнаки і фактор нового тренера, і домашній матч, і необхідність набрати форму перед ЛЧ. Сьогодні "гірники" будуть злими й активними, тож ставити варто саме на їхню перемогу.

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