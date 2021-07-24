Відтепер поєдинки "гірників" можна буде дивитись у прямому ефірі на італійському телебаченні.

Шахтар і Sportitalia домовилися про показ матчів донецької команди, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Шахтар – Інгулець: двоє ключових гравців "гірників" не допоможуть команді у стартовому матчі сезону УПЛ

Італійський канал транслюватиме домашні ігри команди Роберто Де Дзербі. Першим поєдинком, який показуватиме Sportitalia, буде нинішня зустріч Шахтаря з Інгульцем в рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

До слова, телеканал Sportitalia спеціалізується на показі футболу, баскетболу, автоспорту, мотоспорту, тенісу, американського футболу, регбі та гольфу і входить у структуру компанії Sky Sport.

Шахтар – Інгулець: анонс матчу УПЛ