Домашні матчі Шахтаря покаже канал Sportitalia
09:48 - Читать на русском
Відтепер поєдинки "гірників" можна буде дивитись у прямому ефірі на італійському телебаченні.
Шахтар і Sportitalia домовилися про показ матчів донецької команди, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".
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Італійський канал транслюватиме домашні ігри команди Роберто Де Дзербі. Першим поєдинком, який показуватиме Sportitalia, буде нинішня зустріч Шахтаря з Інгульцем в рамках першого туру української Прем'єр-ліги.
До слова, телеканал Sportitalia спеціалізується на показі футболу, баскетболу, автоспорту, мотоспорту, тенісу, американського футболу, регбі та гольфу і входить у структуру компанії Sky Sport.
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