Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей считает, что в новом сезоне УПЛ борьбу за золото первенства будут вести только две команды.

"Луческу уже внес весомую лепту в игру и результаты Динамо. У" бело-синих "есть дух победителя. Наставник перестроил игру коллектива. Теперь многое будет зависеть от клуба, как он будет работать на усиление состава, особенно под Лигу чемпионов. Тем не менее в нынешнем сезоне спрос с Луческу, как мне кажется, будет намного больше.

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У итальянского тренера Шахтера Роберто Де Дзерби есть материал, с которым можно не только работать, но и добиваться результата. У "горняков" большой выбор высококлассных исполнителей, поэтому здесь многое будет зависеть от самого наставника, насколько быстро ему удастся достучаться до игроков.

Чемпионство, скорее всего, снова будут оспаривать только две команды. На данный момент я не вижу конкурентов Динамо и Шахтеру на столь длинной дистанции", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Шахтер стартует в УПЛ уже сегодня, 24 июля, домашним поединком против Ингульца. Динамо начнет борьбу за медали со второго тура матчем с Вересом (1 августа).

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