Барнслі було виключено з Кубка Англії – на його місце повернули Хоршам.

У середу, 22 листопада, клуб англійської Ліги 1 (третій дивізіон) Барнслі було виключено з Кубка країни через те, що клуб задіяв в офіційному матчі гравця, який не мав права виходити на поле. Як інформує ВВС, йдеться про форварда Ейдена Марша, який був відкликаний з оренди з Йорк Сіті за кілька днів до перегравання.

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Перша зустріч між Барнслі та Хоршамом у першому раунді турніру завершилася з рахунком 3:3, і в переграванні Барнслі виявився сильнішим – 3:0.

Однак тепер у другому раунді Кубка Англії проти Саттон Юнайтед зіграє саме Хоршам.

Востаннє на стадії першого раунду Кубка Англії виключення клубу мало місце бути у 2006 році – Бері задіяв орендованого гравця, якого не мав права випускати на поле.

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