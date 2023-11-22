Барнсли был исключён из Кубка Англии – на его место вернули Хоршам.

В среду, 22 ноября, клуб английской Лиги 1 (третий дивизион) Барнсли был исключён из Кубка страны в связи с тем, что задействовал в официальном матче игрока, который не имел права выходить на поле. Как информирует ВВС, речь идёт о форварде Эйдене Марше, который был отозван из аренды из Йорк Сити за несколько дней до переигровки.

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Первая встреча между Барнсли и Хоршамом в первом раунде турнира завершилась со счётом 3:3, и в переигровке Барнсли оказался сильнее – 3:0.

Однако теперь во втором раунде Кубка Англии против Саттон Юнайтед сыграет именно Хоршам.

Последний раз на стадии первого раунда Кубка Англии исключение клуба имело место быть в 2006 году – Бери задействовал арендованного игрока, которого не имел права выпускать на поле.

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