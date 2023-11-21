Менді може "вибити" з Манчестер Сіті гроші завдяки найлютішому ворогу – є прецедент
Бенжамен Менді має намір посилатися на "справу Грінвуда" у справі про несплату Манчестер Сіті зарплати.
Колишній лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді може аргументувати позов проти колишнього клубу рішенням Манчестер Юнайтед продовжити платити Мейсону Грінвуду зарплату на момент розслідування у справі звинувачення в зґвалтуванні. Про це інформує The Telegraph.
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Повідомляється, що також француз може навести як приклад прецеденти за участю Адама Джонсона (Сандерленд) і Чеда Еванса (Шеффілд Юнайтед). Обидва гравці отримували зарплату у своїх клубах попри те, що були звинувачені в сексуальному насильстві. Перший був ув'язнений на 6 років, другий – виправданий.
Нагадаємо, що в понеділок Менді подав судовий позов до Манчестер Сіті за відмову клубу продовжувати платити йому зарплату. Минулого літа захисник був виправданий за всіма звинуваченнями.
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