Колишній лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді може аргументувати позов проти колишнього клубу рішенням Манчестер Юнайтед продовжити платити Мейсону Грінвуду зарплату на момент розслідування у справі звинувачення в зґвалтуванні. Про це інформує The Telegraph.

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Повідомляється, що також француз може навести як приклад прецеденти за участю Адама Джонсона (Сандерленд) і Чеда Еванса (Шеффілд Юнайтед). Обидва гравці отримували зарплату у своїх клубах попри те, що були звинувачені в сексуальному насильстві. Перший був ув'язнений на 6 років, другий – виправданий.

Нагадаємо, що в понеділок Менді подав судовий позов до Манчестер Сіті за відмову клубу продовжувати платити йому зарплату. Минулого літа захисник був виправданий за всіма звинуваченнями.

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