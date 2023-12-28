"Гравців треба захистити. Футболісти виконують свої завдання, збірна грає на міжнародних турнірах, де захищає честь України.

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Збірна комплектується із гравців футбольних клубів. А якщо клуби не гратимуть, то з кого комплектуватиметься збірна України? Якісь гарантії мають бути для футболістів, що вони дограють до кінця чемпіонату, гратимуть далі. Вони ж працюють, не гуляють. Робота оплачується, оподатковується.

Ми розуміємо, що йде війна. Якщо хтось із футболістів захоче піти захищати країну, ніхто йому перешкоджати чи відмовляти не буде", – сказа Місюра у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли про вручення групової повістки Оболоні. Клуб поспішив заперечити чутки, заявивши, що "отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки", однак згодом підтер свій пост у соцмережах.

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