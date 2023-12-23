"Вчора дегенерати розганяли інформацію про призов повного складу ФК Оболонь до ЗСУ. Те, що це фейк, було зрозуміло відразу. Але ФК виступив з аргументованим запереченням, що нічого подібного не було і не могло бути в принципі. Бо футбольний клуб є... "об'єктом критичної інфраструктури" згідно з рішенням уряду.

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І тут я прифігів. Чесно. Це мєрзость. Це не має жодного відношення до опору ворогу і до виживання країни. На цьому прикладі видно, що поки одні будуть до кінця війни чи до свого кінця, то інші, на тридцять років молодші і в рази здоровіші, будуть на "футбольному фронті".

Розумію, коли дають бронь інженеру на підприємстві ВПК і іншим представникам професій, від яких залежить перемога. Але коли ФК – це "критична інфраструктура" – це профанація", – написав Кіпіані на своїй сторінці в Facebook.

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Нагадаємо, напередодні блогери повідомили, що в ФК Оболонь прийшла групова повістка з ТЦК. Однак клуб дуже швидко спростував ці чутки і встиг похвалитися, що таке взагалі неможливо, бо йому надали статус "об'єкта критичної інфраструктури". Після негативної реакції суспільства Оболонь прибрала з прес-релізу частину про особливий статус для своїх футболістів. Але ж ми знаємо, що скриншоти не горять...

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