"Из кого тогда будет комплектоваться сборная Украины?": в Черноморце отреагировали на вручение повесток футболистам
Генеральный директор "моряков" Анатолий Мисюра поделился мыслями по мобилизации спортсменов.
"Игроков нужно защитить. Футболисты выполняют свои задачи, сборная играет на международных турнирах, где защищает честь Украины.
"Это мерзость": журналист Кипиани – о поблажках для футбольных клубов, чтобы избежать мобилизации
Сборная комплектуется игроками футбольных клубов. А если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины? Какие-то гарантии должны быть для футболистов, которые доиграют до конца чемпионата, будут играть дальше. Они ведь работают, не гуляют. Работа оплачивается, облагается налогом.
Мы понимаем, что идет война. Если кто-то из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать или отказывать не будет", – сказал Мисюра в комментарии Українському футболу.
Напомним, недавно СМИ сообщали о вручении групповой повестки Оболони. Клуб поспешил развеять слухи, заявив, что "получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики", однако впоследствии подтер свой пост в соцсетях.
"Після будови в Польщі почав цінувати футбол": топ-кіпер Першої ліги захоплювався СаШо, пише реп, освідчився на стадіоні