"Игроков нужно защитить. Футболисты выполняют свои задачи, сборная играет на международных турнирах, где защищает честь Украины.

"Это мерзость": журналист Кипиани – о поблажках для футбольных клубов, чтобы избежать мобилизации

Сборная комплектуется игроками футбольных клубов. А если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины? Какие-то гарантии должны быть для футболистов, которые доиграют до конца чемпионата, будут играть дальше. Они ведь работают, не гуляют. Работа оплачивается, облагается налогом.

Мы понимаем, что идет война. Если кто-то из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать или отказывать не будет", – сказал Мисюра в комментарии Українському футболу.

Напомним, недавно СМИ сообщали о вручении групповой повестки Оболони. Клуб поспешил развеять слухи, заявив, что "получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики", однако впоследствии подтер свой пост в соцсетях.

"Після будови в Польщі почав цінувати футбол": топ-кіпер Першої ліги захоплювався СаШо, пише реп, освідчився на стадіоні