"Чи часто я заздалегідь приїжджав на тренування? Завжди. Я ж не Хачеріді, це він завжди на годину спізнюється.

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Я намагався, тільки з халатом помилочка вийшла, не встиг перевдягнутися. Це не було задумано, я ж нормальна людина. Звичайний хлопець. Запізнився, не встиг перевдягнутися, просто прибіг у халаті. Чесно, так і було", – сказав Мілевський на своєму YouTube-каналі "Міля".

Нагадаємо, на "інавгурацію" Олега Блохіна на посаду головного тренера Динамо форвард команди Артем Мілевський прийшов у банному халаті, що стало мемом.

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