"З тренерів найбільше враження на мене справив Юрій Сьомін. Він все змінив. У нас завжди були динамівські тренери – Дем'яненко, Буряк, Сабо, Михайличенко.

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А коли прийшов Сьомін, до нас привезли Пінколіні. Тренера з фізпідготовки. Сьомін поміняв тренування, використовував квадрати. На зборах ми не бігали цей чортів тест Купера. Ви не уявляєте, як це складно. Коли ти біжиш цей тест, то завжди стрес.

Сьомін створив ідею того, як треба грати, і зібрав під цю ідею п'ять футболістів. І цього вистачало для результату. Палич особливо не заважав. Весь час ходив у своєму "півнику". Потім кликав мене в Локомотив, коли там запалював Алієв. Чому я не поїхав? Не відпустили. Локо пропонував 10 млн, а Динамо хотіло 12", – сказав Мілевський у програмі Коммент.Шоу.

Нагадаємо, Сьомін очолював Динамо двічі: з 2008 по 2009 і з 2010 по 2012 роки.

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