"С халатом ошибочка вышла": Милевский назвал самого непунктуального игрока Динамо
27 ноября 10:49 - Читати українською
Экс-форвард "бело-синих" Артем Милевский вспомнил момент, когда пришел на пресс-конференцию Олега Блохина в халате.
"Часто ли я заранее приезжал на тренировку? Всегда. Я же не Хачериди, это он всегда на час опаздывает.
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Я старался, только с халатом ошибочка вышла, не успел переодеться. Это не было задумано, я ведь нормальный человек. Обычный парень. Опоздал, не успел переодеться, просто прибежал в халате. Честно, так и было", – сказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".
Напомним, на "инаугурацию" Олега Блохина на должность главного тренера "Динамо" форвард команды Артем Милевский пришел в банном халате, что стало мемом.
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