Минай підходить до домашнього поєдинку проти Динамо з 15-матчевою безвиграшною серією. На цьому анонс сьогоднішнього протистояння з киянами можна було б завершити. Власне, його можна було б і не починати, адже вболівальники і без спортивних ЗМІ розуміють, хто є фаворитом – втім, з "лисами" у поточному сезоні не все так просто, як здається на перший погляд.

Динамо зіштовхнулось з проблемами перед поєдинком проти Миная

Звісно, цей колектив залишається одним із претендентів на виліт, тримаючись на відстані всього трьох очок від дна таблиці, однак при цьому Минай має в активі перемогу над Олександрією, а також нічиї з Шахтарем, Зорею та Десною. Тобто, команда вміє кусати невмотивованих або хворобливих топів. З приходом Ігоря Леонова вона ще й почала стрімко прогресувати – під його керівництвом "лиси" провели вже 6 матчів, не забивши лишень у двох. Десну, Рух та Колос вони точно повинні були бити, але стабільності закарпатцям ще не вистачає.

Зараз Минай виглядає сильнішим, ніж на початку сезону, тож Динамо не має права ставитись до сьогоднішнього суперника, як до легких трьох очок. Чемпіони вже погоріли на такому налаштуванні, розділивши очки з Інгульцем, а домашній поразці від Ворскли передувала низка поєдинків зі значними недопрацюваннями з боку лідерів команди. Мірча Луческу часто говорив про цю проблему, але прямо зараз додатково мотивувати футболістів немає сенсу – турнірна ситуація не залишає киянам можливості оступитись. "Біло-сині" лідирують, але лишень завдяки мінімальній перевазі за різницею голів.

Попри схильність до розконцентрації у матчах проти явних аутсайдерів, Динамо залишається менш зручним суперником, ніж Шахтар. Столичний гранд до фіаско з Ворсклою не знав поразок у чемпіонаті протягом року, а золото УПЛ, великою мірою, було завойовано саме в прохідних поєдинках – "біло-сині" швидко закривали інтригу, контролюючи зустріч від першої до останньої хвилини. У поточному сезоні ситуація, попри дві випадкових осічки, не змінилася – динамівці домінують. Словом, Минаю сьогодні варто сходити до церкви.

Кадрова ситуація

Травмовані: Супряга, Бєсєдін, Попов (усі – Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Динамо

Минай: Кучер – Гончар, Семенко, Горін, Синьогуб – Месхі, Петрусенко – Ахмедзаде, Кулієв, Книш – Вишневський

Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вітінью – Шкурін

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Минай в останніх матчах додав, але для успіху в поєдинку проти Динамо цього прогресу замало. Навіть для гідного футболу проти СК Дніпро-1 цього замало. Закарпатцям передусім треба сподіватись на проблеми киян з налаштуванням, але сьогодні столичний гранд не повинен страждати від слабкої мотивації – перегони з Шахтарем змушують чемпіона працювати на максимум.

Звісно, у футболі завжди є місце для дива (доведено Інгульцем), але "біло-сині" під керівництвом Мірчі Луческу звели кількість осічок в подібних зустрічах до мінімуму. Саме тому варто поставити на перемогу Динамо.

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