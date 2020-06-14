З Хадсона-Одоя зняли звинувачення у зґвалтуванні

Вінгер лондонського Челсі Каллум Хадсон-Одой втратив статус підозрюваного в резонансній справі про зґвалтування.

Молодий нападник довів свою невинуватість, а правоохоронці зняли з нього всі звинувачення. Про це сам Хадсон-Одой написав у своєму твіттері.

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"Серйозні події відбуваються по всьому світу, але ви, напевне, чули про висунуті проти мене звинувачення. Я не коментував ситуацію і повністю допомагав поліції у розслідуванні. Знав, що колись моє ім'я буде знову незаплямованим.

Після детального розслідування поліція підтвердила, що надалі не буде застосовувати до мене якихось дій. Дякую всім, хто підтримав мене в цей важкий період. Я усвідомив, що бути футболістом та грати за один із найкращих клубів світу – велика відповідальність. Намагатимусь у майбутньому використовувати статус гравця Челсі, щоб стати прикладом для наслідування", – написав англієць.

Нагадаємо, що Каллум Хадсон-Одой був звинувачений у зґвалтуванні в травні. Тоді неназвана модель заявила, що вінгер Челсі запросив її до своєї домівки, де й вчинив сексуальний злочин.

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