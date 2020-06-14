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С Хадсона-Одоя сняли обвинения в изнасиловании

18:05 42 Читати українською
С Хадсона-Одоя сняли обвинения в изнасиловании
Каллум Хадсон-Одой / Reuters

Вингер лондонского Челси Каллум Хадсон-Одой избавился от статуса подозреваемого в резонансном деле об изнасиловании.

Молодой нападающий доказал свою невиновность, а правоохранители сняли с него все обвинения. Об этом сам Хадсон-Одой написал в своем твиттере.

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"Серьезные события происходят по всему миру, но вы, наверное, слышали о выдвинутых против меня обвинениях. Я не комментировал ситуацию и полностью помогал полиции в расследовании. Знал, что когда-то мое имя будет снова незапятнанным.

После детального расследования полиция подтвердила, что впредь не будет применять ко мне каких-либо действий. Спасибо всем, кто поддержал меня в этот трудный период. Я осознал, что быть футболистом и играть за один из лучших клубов мира – большая ответственность. Постараюсь в будущем использовать статус игрока Челси, чтобы стать примером для подражания", – написал англичанин.

Напомним, что Каллум Хадсон-Одой был обвинен в изнасиловании в мае. Тогда неназванная модель заявила, что вингер Челси пригласил ее в свой дом, где и совершил сексуальное преступление.

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Теги
Челси Челси Англия Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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