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Хадсон-Одой звинувачується у зґвалтуванні – поліція відпустила зірку Челсі

15:30 816 Читать на русском
Хадсон-Одой звинувачується у зґвалтуванні – поліція відпустила зірку Челсі
Каллум Хадсон-Одой / ФК Челсі

Вінгер Челсі Каллум Хадсон-Одой ризикує отримати серйозні проблеми з законом. Модель, яку футболіст запросив до себе додому, заявила поліції, що той її зґвалтував.

Як відомо, Хадсон-Одой був затриманий після того, як у поліцію зателефонувала дівчина, з якою футболіст познайомився в інтернеті. Правоохоронці оперативно прибули на виклик та затримали 19-річного гравця Челсі.

Поліція отримала сигнал у 3:53 ночі неділі, 17 травня. Після прибуття екстрених служб нова знайома футболіста заявила, що Хадсон-Одой зґвалтував її. Поліція затримала гравця для допиту, однак згодом відпустила після внесення застави, повідомляє Daily Mail.

Розслідування справи триває. Слідчі вже провели обшук у будинку гравця, а у червні Хадсон-Одой знову повинен дати свідчення.

До слова, в поточному сезоні 19-річний англієць ганського походження забив 1 гол у 17 матчах Прем'єр-ліги. Він став одним з перших гравців АПЛ, які підхопили коронавірус. Футболіст зміг досить швидко вилікуватись від небезпечної хвороби, однак повинен був дотримуватися режиму самоізоляції.

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Головне Англія Дівчата футболістів Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Челсі Челсі
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