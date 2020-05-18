Хадсон-Одой звинувачується у зґвалтуванні – поліція відпустила зірку Челсі

Вінгер Челсі Каллум Хадсон-Одой ризикує отримати серйозні проблеми з законом. Модель, яку футболіст запросив до себе додому, заявила поліції, що той її зґвалтував.

Як відомо, Хадсон-Одой був затриманий після того, як у поліцію зателефонувала дівчина, з якою футболіст познайомився в інтернеті. Правоохоронці оперативно прибули на виклик та затримали 19-річного гравця Челсі.

Поліція отримала сигнал у 3:53 ночі неділі, 17 травня. Після прибуття екстрених служб нова знайома футболіста заявила, що Хадсон-Одой зґвалтував її. Поліція затримала гравця для допиту, однак згодом відпустила після внесення застави, повідомляє Daily Mail.

Розслідування справи триває. Слідчі вже провели обшук у будинку гравця, а у червні Хадсон-Одой знову повинен дати свідчення.

До слова, в поточному сезоні 19-річний англієць ганського походження забив 1 гол у 17 матчах Прем'єр-ліги. Він став одним з перших гравців АПЛ, які підхопили коронавірус. Футболіст зміг досить швидко вилікуватись від небезпечної хвороби, однак повинен був дотримуватися режиму самоізоляції.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті