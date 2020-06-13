Челсі не зміг переконати Байєр продати Хаверца – німці вимагають значно більше грошей

Байєр та Челсі ведуть переговори щодо трансферу Кая Хаверца, проте наразі клуби не можуть узгодити деталі.

Челсі – один з небагатьох топ-клубів, який все ще готовий витрачати великі гроші на трансфери. Після практично закритої угоди щодо Тімо Вернера лондонці зосередилися на кандидатурі Кая Хаверца, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, Байєр оцінив свою зірку у 100 млн євро, але був готовий вислухати пропозиції з нижчою вартістю для початку переговорів. Челсі сподівався, що криза змусить Байєр знизити цінник, тому пропонував близько 85 млн. Поки що леверкузенський клуб не готовий поступатися аж настільки.

Нагадаємо, 20-річний німець став одним з відкриттів нинішнього сезону Бундесліги. У поточній кампанії Хаверц провів 26 матчів за Байєр, в яких відзначився 11-ма голами та 5-ма асистами.

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