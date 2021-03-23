"Після зимової паузи Шахтар так і не увійшов у чемпіонат... Команду лихоманить. Багато критики лунає на адресу захисників "гірників", але оборонятися повинні все! Вважаю, що недопрацьовує середня лінія "помаранчево-чорних", яка непогано працює на атаку, але захищатися не допомагає.

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Тайсон дуже впливає на команду, і як капітан зобов'язаний був сумлінно допрацювати до закінчення контракту. Претензії, вважаю, потрібно висловлювати після фінішу сезону. Я повністю згодний з думкою Даріо Срни – ніхто не може бути вище за команду, вище за клуб. Думаю, керівництво Шахтаря зважило можливі варіанти щодо ситуації з Тайсоном, і вирішило, що його переведення в дубль – менше зло.

Щодо звільнення Каштру – тренер ризикує бути звільненим, як тільки приходить в команду. Але Шахтар на емоціях нічого не робить. Керівництво клубу в цьому плані завжди діє дуже солідно. Думаю, у Шахтаря є два варіанти: перший – якщо у клубі вирішать, що чемпіонська гонка програна, потрібно вже зараз робити зміни і готуватися до наступного сезону, другий – продовжити бій за "золото". Моя думка – з Динамо ще можна поборотися за першу сходинку", – сказав Пятенко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру "гірники" несподівано поступились останній команді чемпіонату – Львову. Як наслідок, їхнє відставання від Динамо збільшилось вже до 7 очок.

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