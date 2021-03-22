"Потрібно віддати належне команді зі Львова. Вони зіграли дуже якісно, ​​агресивно у контратаках, з хорошим ККД. У Шахтаря проблеми все ті ж: атакуємо всією командою, обороняємося двома-трьома людьми.

Львів – Шахтар – 3:2 – відео голів і огляд матчу

На жаль, чинник Вітао знову повторюється. Поки адаптація в Україні затяглася, але я думаю, що йому ще потрібен один цикл зборів і цей футболіст ще набере. Соломон – це позитивний момент. Він набрав фантастичну форму.

Ця гра є контуром майбутнього Шахтаря. Каштру почав її за схемою 4-2-3-1 – в принципі, повернувся до старої схеми і все нормально виходило. На позиції "десятки", вільного художника десь грав Марлос, це найоптимальніша позиція для нього, адже він більше зосереджений на атаку, і менше на оборону.

У Шахтаря в останнє десятиліття було багато атакувальних гравців-бразильців. Але грали ще й такі футболісти, як Тимощук і Степаненко потім. Завдяки їхнім здібностям можна було відправити 1-2 гравців в атаку. Шахтарю досить підсилити одну позицію і все налагодиться", – сказав Метревелі у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, у матчі 19-го туру "гірники" несподівано поступились останній команді чемпіонату – Львову. Як наслідок, їхнє відставання від Динамо збільшилось вже до 7 очок, а "містяни" у турнірній таблиці УПЛ зуміли обійти Минай і Рух.

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