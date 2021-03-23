"После зимней паузы Шахтер так и не вошел в чемпионат... Команду лихорадит. Много критики раздается в адрес защитников "горняков", но обороняться должны все! Считаю, что не дорабатывает средняя линия "оранжево-черных", которая неплохо работает на атаку, но защищаться не помогает.

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Тайсон влияет на команду, и как капитан обязан был добросовестно доработать до окончания контракта. Претензии, считаю, нужно выражать после финиша сезона. Я полностью согласен с мнением Дарио Срны – никто не может быть выше команды, выше клуба. Думаю, руководство Шахтера взвесило возможные варианты по ситуации с Тайсоном, и решило, что его перевод в дубль – меньшее зло.

Относительно увольнения Каштру – тренер рискует быть уволенным, как только приходит в команду. Но Шахтер на эмоциях ничего не делает. Руководство клуба в этом плане всегда действует очень солидно. Думаю, у Шахтера есть два варианта: первый – если в клубе решат, что чемпионская гонка проиграна, нужно уже сейчас делать изменения и готовиться к следующему сезону, второй – продолжить сражение за золото. Мое мнение – с Динамо еще можно побороться за первое место", – сказал Пятенко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в матче 19-го тура "горняки" неожиданно уступили последней команде чемпионата – Львову. Как следствие, их отставание от Динамо увеличилось уже до 7 очков.

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