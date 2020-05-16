З Динамо мене вигнали за маленький зріст, – Погорілий

Український голкіпер Сергій Погорілий не вважає себе вихованцем київського Динамо.

"У ворота взагалі став жартома... У школі Динамо був, там всі воротарі захворіли; я тоді в полі грав. Хто стане? Ну і я... Років 8, напевно, було. Знаєш, як діти: дуріли, хто руку підняв – той стане. Став на свою голову.

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Я – вихованець Динамо Київ? Не можна так сказати. Велику частину часу, все дитинство я був вихованцем Динамо, але в останній рік мене вигнали за маленький зріст. Але вважають, що я – вихованець, тому що з мого року тільки я заграв, і в Динамо Київ тренери приписують, що вони мене виховали", – сказав Погорілий в ефірі YouTube-каналу Do Best.

До слова, Погорілий в Україні виступав за сімферопольську Таврію, харківський Металіст та київський Арсенал. Останнім клубом 33-річного голкіпера була грузинська Самтредія, яку він покинув у січні 2019 року.

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