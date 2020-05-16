Из Динамо меня выгнали за маленький рост, – Погорелый

Украинский голкипер Сергей Погорелый не считает себя воспитанником киевского Динамо.

"В ворота вообще стал шуточно... В школе Динамо был, там все вратари заболели, я тогда в поле играл. Кто станет? Ну и я... Лет 8, наверное, было. Знаешь, как дети: дурачились, кто руку поднял – тот станет. Стал на свою голову.

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Я – воспитанник Динамо Киев? Нельзя так сказать. Большую часть времени, все детство я был воспитанником Динамо, но в последний год меня выгнали из-за маленького роста. Но считают, что я – воспитанник, потому что с моего года только я заиграл, и в Динамо Киев тренеры приписывают, что они меня воспитали", – сказал Погорелый в эфире YouTube-канала Do Best.

К слову, Погорелый в Украине выступал за симферопольскую Таврию, харьковский Металлист и киевский Арсенал. Последним клубом 33-летнего голкипера была грузинская Самтредия, которую он покинул в январе 2019 года.

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