Форвард Зорі Олександр Гладкий дублем приніс перемогу в матчі 14-го туру УПЛ проти Десни. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Десна.

Команди почали досить неспішно через погодні умови, однак досить швидко відзначились голами. Спочатку Гладкий замкнув простріл Сайядманеша, а вже за 3 хвилини Тотовицький вдало зіграв на добиванні.

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ

У другій половині Гладкий знову відзначився – цього разу асистував Жунінью. Нападник забив свої 89-й та 90-й голи у чемпіонатах України у ворота Десни, що дозволило йому піднятись на 9 місце серед найкращих бомбардирів за увесь час. Цей забитий м'яч став останнім у цій зустрічі.

Таким чином, Зоря набрала 23 очки та піднялась на 3 місце, а Десна з 23 пунктами посунулась на четверту стрічку.