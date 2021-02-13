Юбилейный гол Гладкого в видеообзоре матча Заря – Десна – 2:1
Форвард Зари Александр Гладкий дублем принес победу в матче 14-го тура УПЛ против Десны. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Десна.
Команды начали довольно неспешно за погодных условий, однако довольно быстро отличились голами. Сначала Гладкий замкнул прострел Сайядманеша, а уже через 3 минуты Тотовицкий удачно сыграл на добивании.
Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал
Во второй половине Гладкий снова отличился – на этот раз ассистировал Жунинью. Нападающий забил свои 89-й и 90-й голы в чемпионатах Украины в ворота Десны, что позволило ему подняться на 9 место среди лучших бомбардиров за все время. Этот забитый мяч стал последним в этой встрече.
Таким образом, Заря набрала 23 очка и поднялась на 3 место, а Десна с 23 пунктами подвинулась на четвертую строчку.