Команды начали довольно неспешно за погодных условий, однако довольно быстро отличились голами. Сначала Гладкий замкнул прострел Сайядманеша, а уже через 3 минуты Тотовицкий удачно сыграл на добивании.

Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал

Во второй половине Гладкий снова отличился – на этот раз ассистировал Жунинью. Нападающий забил свои 89-й и 90-й голы в чемпионатах Украины в ворота Десны, что позволило ему подняться на 9 место среди лучших бомбардиров за все время. Этот забитый мяч стал последним в этой встрече.

Таким образом, Заря набрала 23 очка и поднялась на 3 место, а Десна с 23 пунктами подвинулась на четвертую строчку.