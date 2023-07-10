Ювентус і його технічний спонсор вирішили поекспериментувати з гостьовим комплектом на наступну кампанію.

Туринці на своєму офіційному сайті презентували другий варіант форми для сезону 2023/24.

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Основним став білий колір, який розбавляють рожеві та сірі горизонтальні смуги на футболці. Дизайнери заявляють, що "комплект народжений з відблисків сонячного світла на альпійській вершині Монте-Роза, яка є однією з окрас регіону". Постачальником форми для Ювентуса залишається Adidas.

Минулий сезон склався для команди Аллегрі дуже важко. Юве вилетів з групової стадії ЛЧ, а в Серії А через 10 очок штрафу фінішував сьомим і взагалі залишився без єврокубків.

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