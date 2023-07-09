За підсумками минулого сезону туринський клуб посів сьому сходинку у турнірній таблиці Серії А, яка гарантує путівку у Лігу конференцій. Однак Ювентус не буде виступати у третьому по значенні європейському турнірі.

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Як повідомляє Marca, керівництво туринців домовилося з УЄФА, що не будуть брати участь в європейських турнірах в наступному сезоні в обмін на те, що виконавчий орган не накладе санкції за фінансові махінації на клуб в майбутньому. Таким чином Ювентус хоче гарантувати собі участь в Лізі чемпіонів 2024/25, якщо, звичайно, кваліфікується в турнір через чемпіонат.

Нагадаємо, що керівників туринського клубу звинуватили у підвищені трансферної ціни за гравців з метою вписатися у фінансовий фейр-плей. В Італії Ювентус оштрафували на 10 балів.

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