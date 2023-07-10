Ювентус презентовал гламурную форму на сезон 2023/24
Ювентус и его технический спонсор решили поэкспериментировать с гостевым комплектом на следующую кампанию.
Туринцы на своем официальном сайте презентовали второй вариант формы для сезона 2023/24.
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Основным стал белый цвет, который разбавляют розовые и серые горизонтальные полосы на футболке. Дизайнеры заявляют, что "комплект рожден из отблисков солнечного света на альпийской вершине Монте-Роза, которая является одним из украшений региона". Поставщиком формы для Ювентуса остается Adidas.
Прошлый сезон сложился для команды Аллегри очень тяжело. Юве вылетел из групповой стадии ЛЧ, а в Серии А из-за 10 очков штрафа финишировал седьмым и вообще остался без еврокубков.
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