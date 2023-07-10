Ювентус и его технический спонсор решили поэкспериментировать с гостевым комплектом на следующую кампанию.

Туринцы на своем официальном сайте презентовали второй вариант формы для сезона 2023/24.

Ювентус договорился с УЕФА о санкциях за финансовые махинации

Основным стал белый цвет, который разбавляют розовые и серые горизонтальные полосы на футболке. Дизайнеры заявляют, что "комплект рожден из отблисков солнечного света на альпийской вершине Монте-Роза, которая является одним из украшений региона". Поставщиком формы для Ювентуса остается Adidas.

Прошлый сезон сложился для команды Аллегри очень тяжело. Юве вылетел из групповой стадии ЛЧ, а в Серии А из-за 10 очков штрафа финишировал седьмым и вообще остался без еврокубков.

Изгнанники Реала и Барселоны, чемпион мира, Рамос, богач из МЮ и друг для Цыганкова – 15 лучших свободных агентов