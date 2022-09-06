Помічник Даріо Срни в Шахтарі Карло Ніколіні розповів про ситуацію з трансферами в донецькому клубі.

"Це був складний ринок. Усі вміють говорити: "Давайте допоможемо Україні, давайте допоможемо клубам". Насправді всі, знаючи нашу ситуацію, не кажу, що вони поставили нас спиною до стінки, але занижували ціну.

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Ювентусу справді цікавий Мудрик. Це гравець, щодо якого ми відхилили пропозиції у 35 мільйонів євро, тому що оцінюємо його набагато вище", – цитує Ніколіні сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, влітку було чимало чуток щодо Михайла Мудрика, у якого нібито були пропозиції з трьох топ-чемпіонатів, але Шахтар вирішив не відпускати свого головного таланта.

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