Найдорожчим футболістом української Прем'єр-ліги залишається півзахисник Динамо Віктор Циганков, повідомляє Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 25 млн євро.

Шахтар розкрив суму, яку заробив благодійними матчами з Ромою та Аяксом

Одразу на 6 млн подорожчала зірочка Шахтаря – Михайло Мудрик. Тепер півзахисник "гірників", за яким у літнє трансферне вікно топ-клуби Європи влаштували справжнє полювання, вартує 15 млн. Стільки ж просять за оборонця киян Іллю Забарного (проти 13 млн, які він коштував раніше).

У топ-5 найкоштовніших перлин чемпіонату України потрапили також захисник Шахтаря Микола Матвієнко і кіпер Динамо Георгій Бущан (плюс 1 млн) та форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик (також плюс 1 млн).

Найдорожчі футболісти УПЛ за версією Transfermarkt:

1. Віктор Циганков (Динамо) – 25 млн євро

2. Михайло Мудрик (Шахтар) – 15 млн євро

3. Ілля Забарний (Динамо) – 15 млн євро

4. Микола Матвієнко (Шахтар) – 11 млн євро

5-6. Георгій Бущан (Динамо) – 10 млн євро

5-6. Микола Шапаренко (Динамо) – 10 млн євро

7. Лассіна Траоре (Шахтар) – 9 млн євро

8. Анатолій Трубін (Шахтар) – 8 млн євро

9. Віталій Буяльський (Динамо) – 7 млн євро

10-11. Артем Довбик (СК Дніпро-1) – 6 млн євро

10-11. Тарас Степаненко (Шахтар) – 6 млн євро

Загальна тансферна вартість усіх футболістів УПЛ становить 302,33 мільйона євро. Найдорожчим українським клубом є Динамо – його людські активи оцінюють у 109,8 млн. Другу сходинку посідає Шахтар – 80,3 млн. Замикає трійку СК Дніпро-1 – 23,7 млн євро. Пасе задніх за цим показником Минай (4,5 млн) і Львів (4,1 млн).