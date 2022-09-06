Помощник Дарио Срны в Шахтере Карло Николини рассказал о ситуации с трансферами в донецком клубе.

"Это был сложный рынок. Все умеют говорить: "Давайте поможем Украине, давайте поможем клубам". На самом деле все, зная нашу ситуацию, не говорю, что они поставили нас спиной к стенке, но занижали цену.

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Ювентусу действительно интересен Мудрик. Это игрок, по которому мы отклонили предложения в 35 миллионов евро, потому что оцениваем его гораздо выше", – цитирует Николини сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, летом было немало слухов по поводу Михаила Мудрика, у которого якобы были предложения из трех топ-чемпионатов, но Шахтер решил не отпускать своего главного таланта.