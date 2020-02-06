Ювентус интересуется нападающим Манчестер Сити

Одноклубник Александра Зинченко Лерой Сане, несмотря на долгую реабилитацию после травмы, продолжает оставаться лакомым кусочком для топ-клубов.

Туринский Ювентус планирует побороться за форварда Манчестер Сити Лероя Сане, сообщает издание Calciomercato. "Старая синьора" хотела бы подписать 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

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"Бьянконери" рассчитывают на то, что манкунианцы снизят цену на немца до 60 млн евро, ведь его контракт заканчивается в 2021 году, а новое соглашение Лерой пока отказывается заключать.

Напомним, портал Transfermarkt оценивает футболіста в 100 млн евро, несмотря на то, что игрок уже более полугода остается без футбола – летом прошлого года он получил травму крестообразных связок и лишь несколько дней назад провел первую тренировку в общей группе.

К слову, Сане перешел в Манчестер Сити из Шальке в августе 2016 года за 50,5 млн евро.

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