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Моурінью спробує переманити у Фонсеки таланта Серії А

12:26 215
Моурінью спробує переманити у Фонсеки таланта Серії А
Паулу Фонсека та Дженгіз Ундер / Фото AP

Незважаючи на закриття трансферного вікна, Жозе Моурінью продовжує будувати трансферну стратегію Тоттенхема.

Тоттенхем розгляне варіант із підписанням вінгера Роми Дженгіза Ундера, повідомляє Gunes.

Фонсека оформив трансфер чергового іспанця

Наставник "шпор" Жозе Моурінью особисто попросив керівництво лондонського клубу придбати підопічного Паулу Фонсеки. За інформацією видання, трансфер 22-річного турка можливий лише за потрапляння Тоттенхема у наступний розіграш Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні Серії А Ундер провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами.

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