Моурінью спробує переманити у Фонсеки таланта Серії А

Збірна України — 12:13 211
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Шовковський міг покинути збірну України через пропозицію Офісу Зеленського, – ЗМІ
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"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо ІнтераІталія — 12:00 550
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Вест Хем готовий продати Ярмоленка влітку, – ЗМІАнглія — 11:40 941
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Швед вибув із заявки Селтіка на плей-офф Ліги Європи – тренер пояснив суворий вирок для українцяЛіга Європи — 09:22 3771
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Баварія в надрезультативному матчі перестріляла Хоффенхайм і вийшла у чвертьфінал Кубка НімеччиниНімеччина — 5 лют 1887