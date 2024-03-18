Українська Прем'єр-ліга отримала оновлені цінники на футболістів, серйозно підвищивши, таким чином, вартість всього чемпіонату. Найдорожчим українським гравцем залишається півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який додав одразу 7 мільйонів і тепер вартує 25 мільйонів євро.

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Суттєво підскочила трансферна ціна і двох новачків "гірників" – Кевіна і Марлона Гомеса – на 6 і 4 млн відповідно. Обидва тепер вартують по 10 мільйонів. Кумедно, що Гомес ще навіть не встиг дебютувати в УПЛ через травму.

Більш ніж удвічі "погладшав" форвард Динамо Владислав Ванат і оцінюється тепер у 7 мільйонів (+4 млн до попередньої вартості). По 2 мільйони додали Данило Сікан і Дмитро Різник (6 і 5 млн відповідно).

Серед інших гравців (не з грандів), хто додав більше півмільйона євро, вінгер Руха Ілля Квасниця – 1,8 млн євро (+ 600 тисяч), вінгер Полісся Бені Макуана – 1,2 млн (+600 тисяч) та венесуельський форвард Полісся Луїфер Ернандес – 1 млн (+575 тисяч). У 6 разів подорожчав півзахисник Кривбаса Джихад Бізімана – 600 тисяч.

Лідером серед тих, хто найбільше втратив у ціні, є Богдан Михайліченко – мінус 1,5 млн. По одну мільйону "скинули" Артем Бондаренко, Лассіна Траоре, Тарас Степаненко, Микола Шапаренко та Руслан Нещерет.

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